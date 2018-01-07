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Симеоновская церковь в Питере получила старинную икону в подарок от президента

7 Января 2018 в 10:37
Симеоновская церковь в Питере получила старинную икону в подарок от президента

Президент РФ Владимир Путин сделал рождественский подарок церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге, где встретил православный праздник. Глава государства передал в дар церкви икону XIX века.

Как сообщает пресс-служба Кремля, на двухрядной иконе в металлическом окладе изображены сцены Рождества Пресвятой Богородицы, воскресения Христова, а также образы пророков Анны, Илии, Симеона и архангела Михаила, пишет RT.

Добавим, что Владимир Путин традиционно встречает Рождество не в Москве. Каждый раз место держится в тайне до последнего.

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