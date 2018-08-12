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Силуанов счел возможной продажу нефти за рубли

12 Августа 2018 в 17:29
Силуанов счел возможной продажу нефти за рубли

 Россия может перейти на национальную валюту при торговле нефтью. Такую возможность не исключил министр финансов Антон Силуанов.

«Не исключено. Мы существенно уменьшили наши вложения наших резервов в американские активы. По сути, уже доллар, который считался мировой валютой... становится рисковым инструментом для расчётов», — заявил глава Минфина в интервью Владимиру Соловьеву, фрагмент которого был показан на телеканале «Россия1».

Отметим, что ранее член Совфеда Игорь Морозов уже высказывал идею о том, что России стоит полностью отказаться от доллара в качестве ответа на санкции США. Инициатива набирает популярность и у лидеров других стран. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган ранее заявлял, что готов вести расчеты со своими партнерами в национальных валютах. Накануне он призвал граждан страны обменять все доллары и евро на национальную валюту, чтобы поддержать ее курс, пишет RT.

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