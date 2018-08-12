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Силуанов: Санкции не затронут валютные счета граждан

12 Августа 2018 в 16:31
Силуанов: Санкции не затронут валютные счета граждан

Граждане России не будут иметь никаких проблем с валютными счетами в российских банках, даже если США усилят санкционное давление. Такое заявление сделал в воскресенье, 12 августа, глава Минфина Антон Силуанов.

«Никаких проблем, даже если санкции будут введены, никаких проблем для валютных счетов или рублёвых счетов у граждан не будет», — цитирует RT министра.

Силуанов пообещал, что Центробанк будет оказывать поддержку финансовым организациям, попавшим в сложное положение из-за санкций.

Слова министра финансов подтвердили в ЦБ. В Банке России заверили, что имеют достаточно инструментов для предотвращения угроз финансовой стабильности.

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