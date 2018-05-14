Силуанов рассказал о задаче обеспечения прорыва в экономике

И. о. министра финансов, кандидат на пост первого вице-премьера Антон Силуанов заявил, что должность первого вице-премьера России, которую ему предложил глава правительства Дмитрий Медведев, — большая ответственность. По его словам, нужно будет отрабатывать задачи, поставленные перед правительством президентом, передает РИА Новости.

Главной задачей, по словам Силуанова, станет обеспечение прорыва в экономике, а также проведение в жизнь ряда решений, необходимых для реализации задач, обозначенных в майских указах Владимира Путина.

Кандидатуру Антона Силуанова на пост первого вице-премьера 7 мая предложил рассмотреть Дмитрий Медведев, сообщает RT.