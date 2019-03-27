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Силуанов недоволен задержанием Абызова

27 Марта 2019 в 14:38
Силуанов недоволен задержанием Абызова

Министр финансов и первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов выразил отрицательное отношение к задержанию бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова.

«Суд разберется. Надеюсь, что всё будет хорошо», — цитируют «Известия» Силуанова, который таким образом прокомментировал вопрос представителей СМИ, верит ли он в виновность бывшего высокопоставленного чиновника.

О предъявлении обвинения Абызову стало известно накануне. Уголовное дело ведется по статьям о мошенничестве, а также создании и участии в преступном сообществе. По версии следствия он вместе с сообщниками похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний и вывел средства за границу. Абызов своей вины не признаёт.

Как отмечает  «ФедералПресс», экс-министр уже допрошен. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту работы и жительства всех обвиняемых. Сейчас суд рассматривает ходатайство следователей об аресте Абызова.

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