Силуанов недоволен задержанием Абызова

Министр финансов и первый заместитель председателя правительства РФ Антон Силуанов выразил отрицательное отношение к задержанию бывшего министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова.

«Суд разберется. Надеюсь, что всё будет хорошо», — цитируют «Известия» Силуанова, который таким образом прокомментировал вопрос представителей СМИ, верит ли он в виновность бывшего высокопоставленного чиновника.

О предъявлении обвинения Абызову стало известно накануне. Уголовное дело ведется по статьям о мошенничестве, а также создании и участии в преступном сообществе. По версии следствия он вместе с сообщниками похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний и вывел средства за границу. Абызов своей вины не признаёт.

Как отмечает «ФедералПресс» , экс-министр уже допрошен. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски по месту работы и жительства всех обвиняемых. Сейчас суд рассматривает ходатайство следователей об аресте Абызова.