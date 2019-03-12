Вторник
12 марта
USD 66.08
EUR 74.29
Горячие новости

Силовики проводят обыски в московском «Фуд Сити»

12 Марта 2019 в 08:52
Силовики проводят обыски в московском «Фуд Сити»

Представители силовых ведомств пришли с обыском на рынок «Фуд сити» на Калужском шоссе в Москве. Как сообщает РИА ФАН, в операции принимают участие оперативники МВД и ФСБ. На территории рынка ищут нелегальных мигрантов, а также выявляют возможные иные скрытые нарушения.

Причиной силовой операции могли стать недавние конфликты между гастарбайтерами в российской столице.

В понедельник, 11 марта, такие же рейды были организован Росгвардией и полицией на рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва». 7 марта продавцы там не поделили торговую точку, конфликт закончился поножовщиной и стрельбой.  Пятеро пострадавших госпитализированы. 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.