Силовики проводят обыски в московском «Фуд Сити»

Представители силовых ведомств пришли с обыском на рынок «Фуд сити» на Калужском шоссе в Москве. Как сообщает РИА ФАН , в операции принимают участие оперативники МВД и ФСБ. На территории рынка ищут нелегальных мигрантов, а также выявляют возможные иные скрытые нарушения.

Причиной силовой операции могли стать недавние конфликты между гастарбайтерами в российской столице.

В понедельник, 11 марта, такие же рейды были организован Росгвардией и полицией на рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва». 7 марта продавцы там не поделили торговую точку, конфликт закончился поножовщиной и стрельбой. Пятеро пострадавших госпитализированы.