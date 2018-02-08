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Силовики проводят выемку документации в районных администрациях Дагестана

8 Февраля 2018 в 19:33
Силовики проводят выемку документации в районных администрациях Дагестана

Представители администрации сообщают, что межведомственная комиссия правоохранительных органов изымает документы, связанные с земельными вопросами. «Интерфакс» уточняет, что работа сотрудников при этом не прерывалась.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура выявила нарушения в работе управлений Росприроднадзора и Росреестра по Республике Дагестан. Сообщается, что поставлен вопрос о привлечении виновных к уголовной ответственности.

5 февраля сотрудники ФСБ задержали врио премьер-министра Дагестана, двух его заместителей, а также экс-министра образования и науки республики. В тот же день их спецрейсом доставили в Москву. 6 февраля в Басманном суде Москвы экс-чиновникам было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, они были арестованы на два месяца.

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