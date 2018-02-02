Сильнейшие снегопады обрушатся на ЦФО в воскресенье

Штормовое предупреждение объявлено на территории Центрального федерального округа на 4 и 5 февраля. По данным Гидрометцентра России, ожидаются сильные снегопады, дождь и гололедица. Ветер усилится до 15-20 м/с.



Изменение погоды связано с приближением южного циклона, отмечают синоптики. В воскресенье, 4 февраля, температура воздуха в регионе составит -3...-10 градусов. Чуть теплее будет на юге - от 0 до 5 градусов. В предстоящий понедельник, 5 февраля, похолодает до -8...-15 градусов, на востоке до -2...-7 градусов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители Курганской области начали использовать телефон экстренных служб, чтобы узнать прогноз погоды, пишет Ura.ru.