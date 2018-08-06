Сигал рассказал, чем займется на посту спецпредставителя МИД РФ

Американский актер Стивен Сигал, который с 2016 года является гражданином России, прокомментировал свое назначение на должность специального представителя в МИД РФ. Как отмечает РЕН ТВ, на своей странице в Twitter он написал, что на посту он займется развитием отношений между Россией и США в сферах культуры и искусства, а также будет участвовать в организации общественных и молодежных обменов.

Кроме того, Стивен Сигал считает своё назначение спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей большой честью. Отмечается, что позиция актера не подразумевает финансового вознаграждения.

Добавлю, в настоящее время актер является гражданином США, России и Сербии.