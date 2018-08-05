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Стивен Сигал назначен спецпосланником МИД РФ

5 Августа 2018 в 10:36
Стивен Сигал назначен спецпосланником МИД РФ

Американский киноактер Стивен Сигал получил должность специального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Как уточнили на Смоленской площади, это общественно-политический пост, Сигал не будет получать за него зарплату.

Звезда Голливуда будет способствовать развитию отношений между Россией и США в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов. В МИД РФ сравнили эти обязанности с функциями послов доброй воли ООН. В ноябре 2016 года Стивен Сигал получил российское гражданство, 7 мая 2018 года он с женой присутствовал на церемонии вступления в должность президента Владимира Путина.

Бывший посол США в Москве Майкл Макфол посчитал жестом отчаяния это назначение, отмечает Газета.ру. Макфолу также показалось занятным, что актер имеет российское гражданство. Об этом дипломат написал в соцсетях.

Стивену Сигалу 66 лет. Его дед по отцовской линии был выходцем из России. Помимо съёмок в фильмах, Сигал занимается продюсерской деятельностью, пишет сценарии, выступает в качестве кинорежиссёра, исполняет музыку на гитаре и поет. Он также мастер боевых искусств – имеет 7-й дан айкидо.

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