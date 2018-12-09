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«Сидеть и ждать свободы». Кокорин и Мамаев написали из СИЗО

9 Декабря 2018 в 11:32
«Сидеть и ждать свободы». Кокорин и Мамаев написали из СИЗО

Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, находящиеся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в избиении трех человек, ответили на письмо журналистов.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сообщил, что чувствует себя хорошо и продолжает тренировки.

«У меня все хорошо. Спасибо большое за письмо! Здоровье тоже хорошо, а тренировок достаточно в целом. Дальше планируем сидеть и ждать свободы. Все рано или поздно закончится», — написал Мамаев, которого цитирует kp.ru.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин также добавил, что у него все хорошо и поблагодарил представителей СМИ за заботу.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест Мамаева и Кокорина, которые обвиняются в побоях и хулиганстве. Они останутся под стражей до 8 февраля. Таким образом, спортсмены встретят Новый год в «Бутырке».

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