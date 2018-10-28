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«Сибирское пальто?» Меркель по-русски пошутила над Путиным

28 Октября 2018 в 10:15
«Сибирское пальто?» Меркель по-русски пошутила над Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель пошутила над пальто президента России Владимира Путина. Короткая беседа прошла в Стамбуле, где состоялся саммит по сирийскому урегулированию с участием глав Германии, Франции, Турции и России.

«Сибирское пальто?» - спросила Меркель по-русски, увидев российского лидера.

Владимир Путин ответил ей отрицательно, но тут же добавил, что слово «сибирское» ему нравится. Добавим, что Путин ответил Меркель на английском.


Накануне в Стамбуле главы четырех стран обсудили ситуацию в Сирии. По итогам встречи было принято коммюнике, в котором Путин, Макрон, Меркель и Эрдоган подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, призвали бороться с терроризмом на ее территории и создавать условия для возвращения беженцев домой. Лидеры стран еще раз подчеркнули, что сирийский конфликт может быть решен только переговорами в рамках политического процесса, пишет RT.

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