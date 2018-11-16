Сибирский мэр назвал «дебилами» подчинённых за показуху

Городской глава Междуреченска в Кемеровской области Владимир Чернов возмутился действиями своих подчинённых, которые установили детскую площадку на час для фотосессии о выполненной работе, после чего всё разобрали обратно. Мэр назвал их «дебилами». Запись с его комментариями опубликован на одном из каналов видеохостинга YouTube.

Чернов потребовал, чтобы подобного больше не повторялась. Он также порекомендовал делать видео отчеты с помощью компьютера.

Владимир Чернов ранее занимал пост вице-губернатора Кемеровской области. Широкий резонанс получило его высказывание о митинге в центре Кемерова после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Он назвал стихийный сход «спланированной акцией по дискредитации власти».