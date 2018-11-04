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Сибирский федеральный округ лишился Бурятии и Забайкалья

4 Ноября 2018 в 16:34
Сибирский федеральный округ лишился Бурятии и Забайкалья

Забайкальский край и Бурятия вышли из состава Сибирского федерального округа и вошли в Дальневосточный. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

В документе, опубликованном на сайте правительства, глава государства также поручил утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента в этих округах. Кроме того, кабмину поручено в трехмесячный срок привести нормативные акты в соответствие с произошедшими изменениями, пишет RT.

Теперь в составе ДФО числятся Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, приморский край, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, поясняется в документе.

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