Си Цзиньпину разрешили править бессрочно

Китайские депутаты одобрили поправки в Конституцию, отменяющие ограничение на пребывание на посту председателя КНР и его заместителя. Голосование по этому вопросу прошло в рамках заседания Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

С инициативой об изменении срока полномочий главы государства в конце февраля выступила Коммунистическая партия Китая. Согласно действующему законодательству, председатель КНР и его заместитель должны переизбираться каждые пять лет на сесси законодательного органа. Ранее они имели право занимать свои посты только два срока подряд.

Со снятием ограничений действующий председатель КНР Си Цзиньпин и его заместитель смогут находиться на посту бессрочно, пишет RT.