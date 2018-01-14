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Швыдкой призвал власти Киева защитить Российский культурный центр

14 Января 2018 в 17:16
Швыдкой призвал власти Киева защитить Российский культурный центр

Киевские власти и правоохранительные организации должны принять меры, чтобы работа Российского центра науки и культуры не прерывалась в угоду радикалам. Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он напомнил, что российская организация осуществляет свою деятельность в Киеве по международному договору. Швыдкой также выразил надежду, что вандалов найдут, пишет РИА Новости.

«Я думаю, это дело рук правых радикалов, и они, конечно, не способствуют нормальной работе двух российских центров в Киеве и в Одессе», — добавил собеседник агентства.

Швыдкой отметил, что в Москве на Арбате работает Центр украинской культуры. Он заверил, что Москва выполнит все обязательства по работе этого центра, ведь закрытие этих организаций никому ничего хорошего не принесет.

В субботу радикалы з организации «Черный комитет» обмотали цепью ворота Российского центра науки и культуры в Киеве и закрыли их на замок. Инцидент произошел в субботу утром. На место ЧП выезжала охрана.

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