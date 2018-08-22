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Швейцарский банк заморозил российские активы на 5 миллиардов долларов

22 Августа 2018 в 20:19
Швейцарский банк заморозил российские активы на 5 миллиардов долларов

Подразделение по управлению активами «Credit Suisse» заморозило связанные с Россией активы на сумму 5,1 млрд франков ($5 млрд) в связи с введенными США против страны санкциями, передает «Интерфакс».

«Credit Suisse работает с международными регуляторами везде, где у нас есть бизнес, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе соблюдение санкций, связанных с Россией», - заявил представитель банка.

«Кредит Суисс груп» («Credit Suisse Group AG») — второй крупнейший швейцарский финансовый конгломерат после UBS. Штаб-квартира расположена в Цюрихе (Швейцария), на площади Парадеплац. «Credit Suisse» был основан в 1856 году, как Schweizerische Kreditanstalt (швейцарский кредитный институт) совместно с Альфредом Эшером и немецким банком «Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt», который держал 50 % акции.

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