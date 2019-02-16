Шведы назвали причину гибели группы Дятлова

Шведские ученые выдвинули свою версию гибели группы Дятлова. Участники исследования считают, что трагедия на Урале произошла из-за сильной бури, под которую попали «дятловцы».

Представители Швеции в ходе «полевого» исследования максимально точно воспроизводили маршрут студентов Уральского политехнического института и даже поставили палатку в месте ночевки группы Дятлова. По итогам опыта, проведенного на слоне горы, шведские ученые отказались от версии о том, что палатку снесло лавиной. По их мнению, она не набрала бы нужной скорости из-за пологого склона.

Самым страшным явлением, с которым пришлось столкнуться исследователям в этом месте, стала зловещая тишина. По словам ученых, им не приходилось испытать подобное безмолвие нигде и никогда.

Ранее глава фонда «Памяти группы Дятлова» Юрий Кунцевич рассказал НСН, что среди погибших были два сотрудника КГБ на задании.