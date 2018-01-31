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Шведский эксперт сообщил о подмене «кремлевского доклада»

31 Января 2018 в 11:13
Шведский эксперт сообщил о подмене «кремлевского доклада»

В «кремлевский доклад» Минфина США в последний момент внесли изменения и добавили российских политиков и бизнесменов. Об этом сообщил шведский экономист и дипломат, эксперт Atlantic Council Андерс Ослунд.

По его словам, исполнителем был « кто-то высокопоставленный», пишет Газета.ру. «Никто не знает, кто именно - отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в правительстве и администрации президента России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes», - рассказал шведский экономист.

«Кремлевский доклад» был опубликован накануне, 30 января. В него вошли имена высокопоставленных российских чиновников, руководителей госкомпаний и бизнесменов, отмечает Ura.ru. 

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