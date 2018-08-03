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Шведские полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушечного оружия

3 Августа 2018 в 18:08
Шведские полицейские застрелили парня с синдромом Дауна из-за игрушечного оружия
Шведская полиция. Фото: РИА Новости

В Швеции полицейские застрелили молодого человека с синдромом Дауна из-за ингрушечного оружия. Ситуация произошла в центре Стокгольма, сообщает шведское издание Expressen.

Как сообщается, 20-летний Эрик Торелл утром 2 августа без спроса вышел на улицу. Его родители объявили в розыск. При этом с собой Эрик взял игрушечное оружие, которое было похоже на пистолет-пулемет.

Около четырех часов утра в полицию шведской полиции поступило сообщение о подозрительном человеке с оружием на одной из улиц. Туда незамедлительно прибыло несколько нарядов полиции. Сначала полицейские потребовали опустить оружие, а когда Эрик не послушался, открыли огонь на поражение. От полученных ран Эрик скончался.

Сами полицейские утверждают, что убитый вел себя угрожающе, однако родители Эрика Толлунда отрицают подобное поведение своего сына. По их словам, он вел себя как трехлетний ребенок и никогда никого не обижал.

В настоящее время прокуратура начала расследование о возможных нарушениях в действиях полицейских.

Напомним, что ранее мальчик с синдромом Дауна из России должен был вынести флаг на матче Англия – Хорватия во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, пишет RT.

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