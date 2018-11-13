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Шведская журналистка рассказала о слабых и пьющих российских мужчинах

13 Ноября 2018 в 10:03
Шведская журналистка рассказала о слабых и пьющих российских мужчинах

Шведская журналистка Элин Йонссон рассказала, что мужчины в России «ослабшие», они «искалечены» историей страны. В статье для SVT она утверждает, что российским мужчинам прощается то, что не прощается женщинам. Йонссон рассказывает, что знает много российских семей, в которых женщина вынуждены заниматься грязной работой, чтобы прокормить семью, в то время как мужчина «сидит дома, жалеет себя и пьет».

Журналистка утверждает, что у российского мужчины также бывает своя работа и увлечения, а женщина только работает и воспитывает детей, передает РЕН ТВ. По словам Йонссон, многие ее собеседники в России винят в сложившейся ситуации «тяжелую» историю России, следствием которой стало то, что женщины стали заменять мужчин во всем.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН на тему «Ненависть к детям: Когда в России заблокируют чайлдфри и чайлдхейт-сообщества?» чайлдфри, феминистка, политесса Татьяна Сухарева рассказала, что участие мужчин в чайлдфри-сообществах носит единичный характер.



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