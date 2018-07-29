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Шварценеггер ради шоу раздавил лимузин танком

29 Июля 2018 в 17:43
Шварценеггер ради шоу раздавил лимузин танком

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер в рамках съемок телешоу Make it! («Сделай это!) проехался на танке по лимузину. Об этом сообщили СМИ.

Как пишет Газета.ру, экс-губернатор Калифорнии испытал в действии принадлежащий ему танк  M47 Patton II. Вместе с ним в бронемашине находился телеведущий Джей Лино.

В качестве «жертвы» был выбран лимузин Lincoln Town Car. Противостоять бронированному монстру автомобиль не смог.

Управлять танком Шварценеггер научился во время службы в армии. После он выкупил бронемашину с бортовым номером 331 для личного пользования.

Танк M47 Patton II стоял на вооружении американской армии с 1952 по 1990-е годы. Машина оснащена 90-миллиметровой пушкой. Такие танки также были на вооружении Австрии, Бельгии, Испании, Германии, Японии, Франции и других стран.

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