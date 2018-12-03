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Штрафы за задержку бухотчётности подскочат в 140 раз

3 Декабря 2018 в 10:48
Штрафы за задержку бухотчётности подскочат в 140 раз

Штрафные санкции за непредоставление и задержку бухгалтерской отчётности вскоре могут вырасти в сто с лишним раз. Соответствующие поправки разработало Министерство финансов, отмечает «Свободная пресса».

Согласно существующим правилам, компании обязаны сдавать бухгалтерскую отчетность в налоговые органы и Росстат в течение трех месяцев после составления. Сейчас, согласно законодательству, штрафы определены только за непредоставление информации государственным органам – в размере от 3 000 до 5 000 рублей.

В Минфине считают такие санкции неэффективными и не соответствующими ущербу, который может быть нанесен заинтересованным пользователям. Размер новых штрафов будет зависеть от нескольких факторов - предоставила ли компания отчетность в принципе или только нарушила сроки подачи. Максимальная санкция для должностных лиц составит 200 000 рублей, для компаний – до 700 000 рублей.

Новые правила могут вступить в силу с 2021 года.

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