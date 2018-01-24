Штрафы за некачественное жильё для граждан и аварийных домов увеличились

В РФ увеличили штрафы за срыв сроков устранения недостатков в домах, которые построены для переселения граждан из аварийного жилья. Если раньше он составлял 100 тысяч рублей, то теперь эта сумма возросла до 500 тысяч рублей. Об этом решении стало известно на Всероссийском селекторном совещании по вопросам расселения аварийного жилья и реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», которое прошло 24 января. Соответствующий приказ уже подписан, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение НСН.

Глава Минстроя РФ Михаил Мень призвал коллег закрыть вопрос с качеством предоставляемого жилья.

«Количество домов на контроле сократилось за последний месяц на 14% и составило 356 домов. Но обращаю внимание коллег в регионах - все вопросы с качеством предоставляемого жилья должны быть закрыты», - заявил Мень.

Глава ведомства также возложил ответственность за срыв сроков устранения недостатков в домах для расселения на регионы и призвал ужесточить за это ответственность. В случае повторного срыва сроков застройщики также заплатят штраф в размере 500 тысяч рублей. Административные взыскания предусмотрены и за нестандартные планировки.

Как подчеркнул министр строительства, вопрос находится на контроле у президента. А главы двух регионов уже понесли ответственность за срыв сроков расселения.

Стоит отметить, что к 1 января 2018 года удалось расселить свыше 10,5 миллионов квадратных метров, что составляет 97,5% от плановых объёмов. Не реализовали программу только 15 регионов, в том числе Тыва, Саха, Приморский край, Костромская область и другие.