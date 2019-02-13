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Штраф за «фейкньюс» хотят увеличить до 400 тыс. - 1,5 млн руб

13 Февраля 2019 в 18:32
Штраф за «фейкньюс» хотят увеличить до 400 тыс. - 1,5 млн руб

Народные избранники предлагают определить максимальный размер штрафа в 500 тысяч рублей за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации, если оно вызвало трагические последствия, в том числе смерть человека или нарушение работы объектов жизнеобеспечения и транспорта. Как сообщает «Интерфакс», такую поправку подготовила группа депутатов ко второму чтению проекта закона в Госдуме.

При первом чтении нижняя палата парламента одобрила штрафы за нарушение запрета распространять такую информацию, которая традиционно называется «фейкньюс». В частности, Госдума выступила за то, чтобы штрафы гражданам назначались в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 400 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией объекта административного правонарушения.

Подготовленные поправки ко второму чтению на порядок повышают эти штрафы, в частности. Для граждан – до 100 тысяч рублей с конфискацией в случае однократного нарушения и до 400 тысяч – за повторное. Для юридических лиц – от 500 тысяч до 1,5 миллиона.

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