Штраф для авиадебоширов могут увеличить до 40 тысяч рублей

Правительство России планирует увеличить штраф для авиадебоширов с 2-4 тысяч рублей до 20–40 тысяч рублей. Таким образом, за неадекватное поведение на борту хулиганам придется платить в 10 раз больше.

Проект закона уже согласован с заинтересованными ведомствами, в том числе с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента России.

Также предлагается поднять сумму штрафа за нарушение правил фото- и видеосъемки в салоне самолета, а также за пользование телефонами. Ранее подобные правонарушения наказывались 100 рублями, а будут - 1000 рублей.

Как пишет Газета.ру, отдельное наказание предусмотрено документе и за мелкое хулиганство на транспорте. В этом случае сумма штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки дебоширов и отказывать им в перевозке, напоминает URA.Ru.