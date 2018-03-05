Понедельник
05 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

Штраф для авиадебоширов могут увеличить до 40 тысяч рублей

5 Марта 2018 в 10:57
Штраф для авиадебоширов могут увеличить до 40 тысяч рублей

Правительство России планирует увеличить штраф для авиадебоширов с 2-4 тысяч рублей до 20–40 тысяч рублей. Таким образом, за неадекватное поведение на борту хулиганам придется платить в 10 раз больше.

Проект закона уже согласован с заинтересованными ведомствами, в том числе с Минтрансом, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и государственно-правовым управлением президента России.

Также предлагается поднять сумму штрафа за нарушение правил фото- и видеосъемки в салоне самолета, а также за пользование телефонами. Ранее подобные правонарушения наказывались 100 рублями, а будут - 1000 рублей.

Как пишет Газета.ру, отдельное наказание предусмотрено документе и за мелкое хулиганство на транспорте. В этом случае сумма штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей. 

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять черные списки дебоширов и отказывать им в перевозке, напоминает URA.Ru.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.