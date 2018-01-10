Штаб Путина заведет telegram-канал

В избирательном штабе Владимира Путина не исключили, что у кандидата появятся страницы в социальных сетях и telegram-канал. Об этом со ссылкой на сопредседателя штаба Елену Шмелеву сообщает РИА «Новости».

Сопредседатель Александр Румянцев в свою очередь отметил, что у кандидата также появятся и другие аккаунты в социальных сетях.

Telegram — кроссплатформенный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Используются проприетарная серверная часть c закрытым кодом, работающая на мощностях нескольких компаний США и Германии, финансируемых Павлом Дуровым в объёме порядка 13 млн долларов США ежегодно, и несколько клиентов с открытым исходным кодом, в том числе под лицензией GNU GPL.

Количество ежемесячных активных пользователей сервиса на декабрь 2017 года составляет более 180 млн человек. В августе 2017 года в своем Telegram-канале Павел Дуров сообщил, что количество ежедневных новых пользователей составляет более 600 тысяч.