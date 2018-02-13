Штаб Путина отказался от бесплатных теледебатов

Штаб действующего главы государства, кандидата в президенты Владимира Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов на общероссийских каналах. Об этом сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. По ее словам, такое заявление от уполномоченного представителя поступило в ЦИК России 10 февраля и об этом были уведомлены организации телерадиовещания, пишет RT.

Ранее во вторник пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сообщил, что Путин простудился, но продолжает работать, отмечает портал «Свободная пресса».