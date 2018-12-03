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Шри-Ланка осталась без премьера

3 Декабря 2018 в 21:34
Шри-Ланка осталась без премьера

Апелляционный суд Шри-Ланки вынес решение о временной приостановке должностных полномочий 73-летнего премьер-министра Махинды Раджапаксы и 49 министров правительства.

Чиновники 12 декабря обязаны явиться на судебные слушания. После этого суд вынесет окончательное решение о законности правительства Раджапаксы.

23 ноября апелляционный суд получил кассационную жалобу от 122 парламентариев, включая экс-премьера Ранила Викрамасингхе, в которой оспаривается законность правительства Раджапаксы.

Как ранее сообщала НСН, президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена подписал указ, согласно которому из-за беспорядков в некоторых районах страны в Шри-Ланке объявлено общенациональное чрезвычайное положение.

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