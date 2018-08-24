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Шойгу встретится с министром обороны и главой разведки Турции

24 Августа 2018 в 10:47
Шойгу встретится с министром обороны и главой разведки Турции

В пятницу, 24 августа российский министр обороны Сергей Шойгу встретится с турецким коллегой Хулуси Акаром, а также с директором национальной разведывательной организации страны Хаканом Фиданом, сообщает RT со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

Участники встречи в частности обсудят вопросы региональной безопасности и ситуацию в Сирии, заявили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что на встрече продолжится обсуждение вопросов, поднятых на двусторонней встрече министров обороны России и Турции 17 августа в Москве.

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