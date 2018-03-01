Шойгу удивился, что Су-57 в Сирии заметили

Министр обороны Сергей Шойгу удивился, что российские истребители Су-57 были замечены в Сирии. По его словам, они действительно были там, но всего два дня, передает «Газета.ру».

«Для меня удивительно, что так заметили, что эти самолеты были в Сирии. Они действительно были там. Были недолго, два дня», - сказал министр.

Шойгу рассказал, что за это время истребители пятого поколения выполнили программу испытаний, в том числе боевых. По его словам, боевую задачу в Сирии выполняли два самолета. По словам Шойгу, полностью испытания Су-57 будут завершены в этой году.

Как сообщалось ранее, российские истребители на авиабазе России в Сирии удалось сфотографировать израильскому спутнику, передает «Свободная пресса».

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