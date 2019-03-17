Шойгу: Россия усилила группировку вооруженных сил в Крыму

Россия усилила группировку вооруженных сил в Крыму. Такое заявление сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

На расширенном заседании комитета Государственной думы России по обороне, он сообщил, что состав войск, которые располагаются на территории Крыма, усилен. Именно это обстоятельство обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море.

Кроме того, Шойгу рассказал, что количество служащих по контракту в Вооруженных Силах России увеличилось вдвое. Теперь в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, которые укомплектованы контрактниками, а третий состоит из призывников.

Ранее главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в беседе с НСН рассказал о преимуществах, которые принесло Вооруженным силам РФ увеличение число контрактников.