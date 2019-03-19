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Шойгу: Разных взглядов на географию быть не может

19 Марта 2019 в 11:11
Шойгу: Разных взглядов на географию быть не может

Министр обороны РФ, президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу заявил, что лучшие учебники по географии были в Советском Союзе.

«Очень хорошие были книги. Во всяком случае, мы по ним учились и многого добились», - цитирует Шойгу KP.Ru.

По мнению главы РГО, разных взглядов на географию быть не может, любая политизация в этом предмете должна быть исключена.

«Где-то – политизация, где-то – проявление личного отношения автора к той или иной теме (в современных учебниках - НСН). Но на географию разных взглядов быть не должно! Это не история! Волга впадает в Каспийское море, за Уралом находится Азия, а до Урала – Европа – какие здесь могут быть другие мнения? Всю географическую науку надо преподавать в едином ключе», - полагает Сергей Шойгу.

Министр добавил, что в настоящее время РГО представило в Министерство образования концепцию нового школьного учебника географии.

Ранее в России запретили учебник по экономике для 10-11-х классов из-за недостатка патриотизма. Бывший министр экономики РФ Евгений Ясин в беседе с НСН заявил, что экономика должна оставаться наукой без какой-либо идеологической привязки.


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