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Шойгу рассказал о постепенном восстановлении диалога между РФ и США

23 Октября 2018 в 12:05
Шойгу рассказал о постепенном восстановлении диалога между РФ и США

Министр обороны Сергей Шойгу констатировал постепенное восстановление двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, это начало происходить после встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

«После встречи наших президентов можно констатировать постепенное восстановление двустороннего диалога. Уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям и восстановлению доверия», - цитируют слова Шойгу РИА Новости.

В то же время Сергей Шойгу предположил, что визит, который помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон нанёс в Россию, сможет придать «импульс» для стабилизации отношений между странами, сообщает RT.

Напомним, 22 октября состоялась встреча Болтона с секретарём Совбеза России Николаем Патрушевым. Они в том числе затронули вопрос ДРСМД, сообщает Ura.ru.

23 октября должна состояться встреча Болтона с Путиным. Ранее директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН предположил, что они обсудят Сирию, Украину, американские выборы.

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