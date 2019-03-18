Шойгу подписал соглашение о передаче земель Сахалину

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение, согласно которому часть участков, которые находились в управлении ведомства, переходят в собственность региона, пишет RT.

Шойгу заявил, что участки, которые расположены на острове Сахалин и островах Курильской гряды, будут переданы под нужды социальных объектов:

«Мы ведем большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение субъектов РФ. Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, ну и конечно военнослужащим, которые служат и живут там», — пояснил министр обороны России.

Уточняется, что переданные участки больше не будут использоваться в интересах военного ведомства. Здесь будут возведены объекты социальной инфраструктуры, в том числе детские сады и школы.