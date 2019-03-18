Понедельник
18 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

Шойгу подписал соглашение о передаче земель Сахалину

18 Марта 2019 в 15:29
Шойгу подписал соглашение о передаче земель Сахалину

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение, согласно которому часть участков, которые находились в управлении ведомства, переходят в собственность региона, пишет RT.

Шойгу заявил, что участки, которые расположены на острове Сахалин и островах Курильской гряды, будут переданы под нужды социальных объектов:

«Мы ведем большую работу по передаче неиспользуемых фондов, сооружений и земель в ведение субъектов РФ. Рассчитываем, что они получат новую жизнь и послужат на пользу и жителям Сахалина, ну и конечно военнослужащим, которые служат и живут там», — пояснил министр обороны России.

Уточняется, что переданные участки больше не будут использоваться в интересах военного ведомства. Здесь будут возведены объекты социальной инфраструктуры, в том числе детские сады и школы.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.