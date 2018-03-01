Шойгу и Лавров рассказали ООН о гуманитарных коридорах в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал западных коллег соблюдать международное право и начать подлинно коллективную работу для разрешения кризисных вопросов. Глава отечественного МИДа принимает участие в сессии Совета ООН по правам человека и в Конференции по разоружению. Также Лавров обсудил со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой выполнение резолюции Совета Безопасности о прекращении боевых действий на всей территории Сирии для оказания гуманитарной помощи населению.

Как пишет Газета.ру, в свою очередь, министр обороны Сергей Шойгу направил де Мистуро письмо с разъяснениями, как организован гуманитарный коридор. Начиная с 27 февраля, сирийские правительственные войска прекратили нанесение ударов по террористам.