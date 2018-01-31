Среда
31 января
USD 56.29
EUR 69.54
Горячие новости

Шойгу: Более 3,5 тыс. образцов военной техники поступили в ВС РФ в 2017 году

31 Января 2018 в 15:03
Шойгу: Более 3,5 тыс. образцов военной техники поступили в ВС РФ в 2017 году

Свыше 3,5 тысяч образцов военной и специальной техники поступило на вооружение в ВС РФ в 2017 году. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу во время единого дня приёмки военной продукции в Национальном центре управления обороной сообщает RT.

В частности в 2017 году в армию РФ были поставлены 110 самолётов и вертолётов, три бригадных комплекта ОТРК «Искандер-М», два боевых корабля, девять зенитных ракетных систем и комплексов. И другая техника.

Также министр обороны рассказал, что российские беспилотники помогают контролировать оперативную обстановку на территории Сирии, сообщает «Свободная Пресса».

Ранее стало известно, что в ближайшие несколько месяцев на вооружение российской армии поступят танки Т-90М.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.