Шойгу: Более 3,5 тыс. образцов военной техники поступили в ВС РФ в 2017 году

Свыше 3,5 тысяч образцов военной и специальной техники поступило на вооружение в ВС РФ в 2017 году. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу во время единого дня приёмки военной продукции в Национальном центре управления обороной сообщает RT.

В частности в 2017 году в армию РФ были поставлены 110 самолётов и вертолётов, три бригадных комплекта ОТРК «Искандер-М», два боевых корабля, девять зенитных ракетных систем и комплексов. И другая техника.

Также министр обороны рассказал, что российские беспилотники помогают контролировать оперативную обстановку на территории Сирии, сообщает «Свободная Пресса» .

Ранее стало известно, что в ближайшие несколько месяцев на вооружение российской армии поступят танки Т-90М.