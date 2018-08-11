Шоу «НАШИ в городе» началось у стен Кремля

На Васильевском спуске начался грандиозный концерт по случаю 20-летия радиостанции НАШЕ Радио. Шоу у стен Кремля организовано с участием известных музыкантов и групп – «25/17», «7Б», «Нейромонах Феофан», Louna, «Пикник», «Слот», «СерьГа», "Калинов Мост", "КняZz" и других.

Вход на концерт бесплатный для всех желающих. Для тех, кто пережил «НАШЕСТВИЕ», организована специальная фан-зона. Для этого гостям «Главного приключения года» необходимо заранее распечатать пригласительные на сайте www.nashe.ru

Шоу на Красной площади продлится до 22:00.