Шоу «Модный приговор» назвали унизительным для женщин

Финская журналистка Черстин Крунвалль раскритиковала шоу «Модный приговор». Ей не понравилась концепция программы, в которой женщин обвиняют в отсутствии вкуса и стиля в одежде.

Журналистам считает, что ведущие программы, таким образом, ставят участниц в унизительное положение. А сама программа представляет собой подобие «судебного разбирательства», на котором женщина «априори не права», поэтому должна все время меняться.

Журналистка подчеркивает, что в финских шоу подобного типа женщина «меняется для себя», а в российских – совершенствуется в угоду представителям мужского пола, пишут «Известия».

Отметим, что в адрес программы уже высказывались обвинения. Так, в 2012 году редакцию «Модного приговора» обвинили в пропаганде гомосексуализма в дневное время. Тогда речь шла об участии в одном из выпусков двух лесбиянок.