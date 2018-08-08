Шнуров заявил, что певица Монеточка прикольная

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что считает певицу Лизу Монеточку «прикольной». В интервью изданию Spletnik музыкант сказал, что Земфира не права, назвав голос Монеточки «омерзительным». По мнению Шнурова, «наезд» Земфиры на всю молодежь – это просто брюзжание, которое никому не идет.

Ранее Земфина в инстаграме высказалась по поводу юных исполнительниц Монеточки и Гречки, передает Ura.ru. По ее мнению, голос у Монеточки «омерзительный», но похвалила тексты и внешность. Гречке от звезды досталось куда больше.