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Шнуров заявил, что певица Монеточка прикольная

8 Августа 2018 в 08:23
Шнуров заявил, что певица Монеточка прикольная

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что считает певицу Лизу Монеточку «прикольной». В интервью изданию Spletnik музыкант сказал, что Земфира не права, назвав голос Монеточки «омерзительным». По мнению Шнурова, «наезд» Земфиры на всю молодежь – это просто брюзжание, которое никому не идет.

Ранее Земфина в инстаграме высказалась по поводу юных исполнительниц Монеточки и Гречки, передает Ura.ru. По ее мнению, голос у Монеточки «омерзительный», но похвалила тексты и внешность. Гречке от звезды досталось куда больше.

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