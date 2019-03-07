Шнуров вступился за «пенсионеров-алкашей»

Новое стихотворение посвятил депутату Волгоградской областной Думы Гасану Набиеву, назвавшему пенсионеров с низким достатком «алкашами и тунеядцами», лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров. В свойственной ему стилистике музыкант раскритиковал парламентария, опубликовав своё творение в новом telegram-канале и Instagram.

Шнуров обосновал, что вступается за обиженную категорию граждан, названных «алкашами», так как «сам из этих самых родом», отмечает Ura.ru. «Выбранный народом дядя, видимо, уже не помнит жизни», — предположил Шнуров. Также артист напомнил депутату, что сейчас «многие питаются отчаянием», а «надежды нет». «Не на пенсии же ваши полагаться в десять тыщ», — резюмировал Шнуров (орфография автора сохранена — прим. НСН).

Ранее депутат, объяснивший бедность пенсионеров их ленью во время периода трудовой деятельности, принёс извинения.