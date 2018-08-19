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Шнуров спел про свою нелюбовь к Москве

19 Августа 2018 в 12:52
Шнуров спел про свою нелюбовь к Москве

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип, в котором ее лидер Сергей Шнуров рассказал, посему любит Питер и не любит Москву. Композиция «Не хочу быть москвичом» размещена на официальном YouTube-канале группы.

Действия клипа разворачиваются на речном трамвайчике, который проплывает по каналам Северной столицы. Шнуров отмечает, что в Москве сумасшедший темп жизни и все жители города «крутятся, как белки в колесе».

«Где, скажите, «Эрмитаж»? Где же Пушкин в кителе? Не «алё» нам ваш «Гараж». Вся культура в Питере!» - поет Шнуров.

Также столица не устроила эпатажного музыканта отсутствием закоулков, большим количеством приезжих, с которыми даже выпить нельзя.

За сутки с момента публикации в Интернете клип набрал больше 1,5 млн просмотров.

Месяц назад «Ленинград» выпустил клип, посвященный финалу ЧМ-2018. Сами музыканты отмечали, что композиция отразила те яркие эмоции, которые охватили всю страну, пишет Газета.ру

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