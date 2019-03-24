Шнуров рассказал, почему не открыл магазин мужской одежды

Шоумен Сергей Шнуров отказался от идеи открытия собственного магазина мужской одежды из-за колебаний курса в 2014 году. Об этом музыкант рассказал в интервью РБК.

На момент поставки заказанной в Турции ткани «это все было золотым», отметил Шнуров.

Певец намеревался развивать бренд Shnurovs и даже подал в 2014 году заявку на регистрацию логотипа интернет-магазина в Роспатент. По словам шоумена, стоимость проекта составляла несколько миллионов рублей.

На данный момент сам Шнуров не готов стать инвестором.

«Если идея толковая — тебе не нужен частный инвестор. Мест, денег в стране — во! Взять у какой-то структуры под конкретный бизнес-план ну проще простого, как мне видится. Я правда, опять же не по этим гайкам. И помимо банков есть фонды и черти что и чего только нет»,— заявил музыкант.

Ранее Сергей Шнуров намеревался открыть собственное рекламное агентство и юридическую контору после скандального четверостишья с упоминанием «Бургер Кинг» . Адвокат, к.ю.н. Александр Карабанов в беседе с НСН оценил шансы Шнурова в деле против «Бургер Кинг».