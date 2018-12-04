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Шнуров научил лидера Rammstein русскому мату

4 Декабря 2018 в 16:03
Шнуров научил лидера Rammstein русскому мату

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров провел урок русского мата для своего коллеги из германской группы Rammstein Тилля Линдеманна. Как пишут «Дни.ру», видео ликбеза Шнуров выложил в своем Instagram.

Шнуров объясняет, что его приятель не очень хорошо говорит по-русски. По словам лидера «Ленинграда», Линдеманн хочет поздравить всех с наступающим Новым годом. После этого солист Rammstein начинает материться, затем раздается смех музыкантов.

Ранее Линдеманн уже был замечен в хорошем отношении к русском языку. По словам Тилля, он, в частности, любит читать Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого. В эти дни немецкий солист представляет в Санкт-Петербурге новую программу без своей группы.

Ранее в эфире НСН врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев  оценил новую подругу Шнурова.  

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