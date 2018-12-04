Шнуров научил лидера Rammstein русскому мату

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров провел урок русского мата для своего коллеги из германской группы Rammstein Тилля Линдеманна. Как пишут «Дни.ру» , видео ликбеза Шнуров выложил в своем Instagram.

Шнуров объясняет, что его приятель не очень хорошо говорит по-русски. По словам лидера «Ленинграда», Линдеманн хочет поздравить всех с наступающим Новым годом. После этого солист Rammstein начинает материться, затем раздается смех музыкантов.

Ранее Линдеманн уже был замечен в хорошем отношении к русском языку. По словам Тилля, он, в частности, любит читать Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого. В эти дни немецкий солист представляет в Санкт-Петербурге новую программу без своей группы.

Ранее в эфире НСН врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев оценил новую подругу Шнурова.