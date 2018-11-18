Шнуров написал стихотворный некролог Осину

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение певцу Евгению Осину, который скончался накануне в Москве от остановки сердца. Стих Шнуров опубликовал на своей страничке в Instagram.

«Наступила осень,

За окном немило.

Умер Женя Осин,

Оттого что пил он», – написал Шнуров.

В стихотворении лидер «Ленинграда» упомянул самый известный шлягер Евгения Осина – «Плачет девушка в автомате».

«Девочка всё плачет,

В старом автомате.

На ней серый плащик,

А под ним халатик.

Плакала нам осень,

Листьями кружила.

Умер Женя Осин,

Оттого что жил он», - закончил Шнуров стихотворный некролог.

О смерти Евгения осина стало известно накануне. Артиста без признаков жизни в собственной квартире обнаружила сестра. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.

Друг музыканта Андрей Ковалев сообщил журналистам, что в последнее время Осин почти не ходил, потому что отказывали ноги. При этом он продолжал писать песни и отправлять их друзьям.