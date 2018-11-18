Шнуров написал стихотворный некролог Осину

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение певцу Евгению Осину, который скончался накануне в Москве от остановки сердца. Стих Шнуров опубликовал на своей страничке в Instagram.
«Наступила осень,
За окном немило.
Умер Женя Осин,
Оттого что пил он», – написал Шнуров.
В стихотворении лидер «Ленинграда» упомянул самый известный шлягер Евгения Осина – «Плачет девушка в автомате».
«Девочка всё плачет,
В старом автомате.
На ней серый плащик,
А под ним халатик.
Плакала нам осень,
Листьями кружила.
Умер Женя Осин,
Оттого что жил он», - закончил Шнуров стихотворный некролог.
О смерти Евгения осина стало известно накануне. Артиста без признаков жизни в собственной квартире обнаружила сестра. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
Друг музыканта Андрей Ковалев сообщил журналистам, что в последнее время Осин почти не ходил, потому что отказывали ноги. При этом он продолжал писать песни и отправлять их друзьям.