Шнуров написал эпитафию Юрскому

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение ушедшему из жизни легендарному актеру Сергею Юрскому.

«Закончился период Юрский.

Пал занавес, стих гул литавр.

Ушёл со сцены нашей русской

Последний крупный динозавр», - написал Шнуров в Instagram.

Народный артист России Сергей Юрский умер в Москве в пятницу в возрасте 83 лет. Дочь артиста Дарья Юрская сообщила, что её знаменитый отец скончался от остановки сердца.

Юморист, телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН рассказал, что он особенно переживает уход Сергея Юрского:

«Ушла эпоха. Ушёл гений. Сегодня слово «гениальный» употребляют как попало: все гениальные артисты, а вот Серей Юрьевич – действительно гений. И артист, и человек, и явление в нашем искусстве. Его помнят не только по театральным работам, но и по кинематографу. Мне посчастливилось сыграть с ним вместе в фильме "Пистолет с глушителем". Это было самое лучшее время в моей жизни», - отметил собеседник НСН.