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Шнуров и Чаплин устроили в Сети стихотворный баттл

27 Января 2018 в 17:46
Шнуров и Чаплин устроили в Сети стихотворный баттл

Протоиерей РПЦ  Всеволод Чаплин в субботу поупражнялся в поэзии с лидером группировки «Ленинград» Сергеем Шнуровым. После прозы Чаплина, в которой он рассказывал про «адские муки» за мат на сцене, музыкант написал стихотворение. В этот раз священник ответил стихами.

Все началось с заявления Всеволода Чаплина в эфире «Говорит Москва». Священник осудил Шнурова за нецензурную брань со сцены.

«Нигде и никогда не должно быть мата со сцены. Некоторые боятся, а я прямо скажу, если Шнуров не раскается и не изменится, он точно будет в аду», - сказал Чаплин.

Свой ответ РПЦ лидер «Ленинграда» опубликовал в Instagram. Шнуров сравнил протоиерея с его однофамильцем - великим актером немого кино Чарли Чаплиным. При этом Шнуров назвал священника «комедиантом на ломаный пятак», который «играет плохо, но на сцену лезет».

«Он прикрываясь именем Христа, 
Такую массу нарастил в аскезе, 
Не место занимает, а места. 
Он произнес лицом своим холёным, 
Мол ждут меня адические муки. 
Пусть черти сварят из меня бульона, 
Пока в раю поют такие... », - написал Шнуров.

Ответ священника не заставил себя ждать. Музыканта он окрестил «беднягой со шнурком в трусах», который «зачем-то любит обнажаться и с рожей зверской выражаться».

«Юпитеры, а не быки,

Пока шнуруют и при власти,

Но на обломках либерастья,

Мы оторвем им всем шнурки», - заключил Чаплин.

Шнуров назвал написанные священником строки «христианской поэзией».

Добавим, что Чаплин не в первый раз призывает покончить с нецензурной лексикой в повседневной жизни, а также с покровителями Сергея Шнурова, благодаря которым музыкант активно употребляет русский мат в своем творчестве. Ранее в беседе с НСН он отмечал, что люди, которые ругаются матом, впускают в свою жизнь беса.   

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