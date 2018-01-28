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Шнуров - Чаплину: Ты не пророк, чувак, мы не холопы

28 Января 2018 в 19:03
Шнуров - Чаплину: Ты не пророк, чувак, мы не холопы
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал очередной стихотворный ответ протоиерею РПЦ Всеволоду Чаплину.

Дуэль в стихах между музыкантом и священником разгорелась накануне. Чаплин призвал Шнурова покаяться за мат на сцене и пригрозил адскими муками. Музыкант ответил едким стихом, в которой назвал Чаплина «плохим актером».

Протоиерей не растерялся и тоже зарифмовал свои мысли в адрес лидера «Ленинграда», пообещав «оторвать ему шнурок».

В воскресенье Шнуров разместил в Instagram стихотворение, в котором растолковал «вещий сон протоиерея» и объяснил, страсть священника у «чужим шнуркам».

«Когда нет своего, чужой шнурочек 
Мешает кушать, спать или молиться. 
Им волю дай, они всем оторвут, 
Чтобы повсюду царствовали попы. 
Отвечу я, и не сочту за труд, - 
Ты не пророк, чувак, мы не холопы», - написал музыкант.

Пока не ясно, будет ли стихотворный баттл священника и музыканта иметь продолжение. Но если ответного литературного «выстрела» со стороны Всеволода Чаплина не последует, последнее - победное - слово останется за Шнуром.   

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