Шнуров - Чаплину: Ты не пророк, чувак, мы не холопы

Дуэль в стихах между музыкантом и священником разгорелась накануне. Чаплин призвал Шнурова покаяться за мат на сцене и пригрозил адскими муками. Музыкант ответил едким стихом, в которой назвал Чаплина «плохим актером».
Протоиерей не растерялся и тоже зарифмовал свои мысли в адрес лидера «Ленинграда», пообещав «оторвать ему шнурок».
В воскресенье Шнуров разместил в Instagram стихотворение, в котором растолковал «вещий сон протоиерея» и объяснил, страсть священника у «чужим шнуркам».
«Когда нет своего, чужой шнурочек
Мешает кушать, спать или молиться.
Им волю дай, они всем оторвут,
Чтобы повсюду царствовали попы.
Отвечу я, и не сочту за труд, -
Ты не пророк, чувак, мы не холопы», - написал музыкант.
Пока не ясно, будет ли стихотворный баттл священника и музыканта иметь продолжение. Но если ответного литературного «выстрела» со стороны Всеволода Чаплина не последует, последнее - победное - слово останется за Шнуром.