Шнур вернулся на ТВ

Лидер группиировки «Ленинград» Сергей Шнуров стал наставником в новом сезоне шоу «Голос», передает «Интерфакс».

Его соседями по креслам станут Ани Лорак, Баста и Константин Меладзе.

Шнуров ранее был ведущим телевизионных передач «Шнур вокруг света» (НТВ, 2006), «Ленинградский фронт» (Пятый канал, 2005[7]), «Окопная жизнь» (НТВ, 2008), «История российского шоу-бизнеса» (СТС, 2010) и «Культ тура» (Матч ТВ, 2015—2016). С сентября по ноябрь 2016 года вёл ток-шоу «Про любовь» на «Первом канале» в паре с Софико Шеварднадзе.

«Голос» — российское развлекательное вокальное шоу талантов. Является российской версией формата телевизионного вокального конкурса «The Voice», предложенного голландским продюсером Джоном де Молем. Выходит в эфир «Первого канала» с 5 октября 2012 года. С 28 февраля 2014 года также выходит детский аналог проекта — «Голос. Дети». В сентябре 2018 года стартует новый проект — «Голос. 60+».