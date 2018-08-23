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Школы Подмосковья перешли на «пятидневку»

23 Августа 2018 в 13:46
Школы Подмосковья перешли на «пятидневку»

С нового учебного года школы Московской области перейдут на пятидневный режим обучения. Об этом рассказала министр образования Подмосковья Марина Захарова. По ее словам, таково был решение подавляющего большинства родителей учащихся, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Глава ведомства рассказала, что каждый четвертый школьник учился шесть дней в неделю. Родители жаловались губернатору Московской области и в министерство на чрезвычайную загруженность детей, которым не хватает времени на выполнение домашнего задания и на отдых.

Родителям было предложено проголосовать за режим обучения. 95% из них высказались за «пятидневку».

По словам Захаровой, все муниципалитеты Московской области получили рекомендации по переходу на новый режим обучения.

 

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